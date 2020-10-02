أيام قليلة تفصل طلاب المدارس عن العودة للدراسة، ويتطلب ذلك بعض النصائح والتحضيرات من الآباء لمساعدة أبنائهم مع بدء العام الجديد بشكل صحيح، خاصة وسط انتشار فيروس كورونا، فيمكن أن يساعد تنظيم وقت النوم وضبط المنبهات الطالب على النجاح.







في حين أن الدراسة يمكن أن تختلف هذا العام الدراسي بسبب كورونا، لكنه وقت مناسب للتغيير وتنفيذ بعض التعديلات في العادات والإجراءات والروتين المنزلي للطالب، لذلك نستعرض في التقرير التالي 5 طرق يمكن للآباء من خلالها مساعدة أطفالهم على النجاح في بداية العام الجديد، وفقا لشبكة "كيه سات" الأمريكية.



1- تحديد وقت الترفيه

عادة ما يقوم الفتيان والفتيات باللعب لأكثر من 6 ساعات خلال المساء، في وقت لا يمكنهم العثور على 10 دقائق لأداء واجبهم المنزلي، أو استذكار بعض دروسهم، وهو ما يؤثر عليهم في الفصل الدراسي، فيكونوا نائمون معظم الوقت لأنهم كانوا أما شاشة الهاتف طوال الليل، وغالبًا ما يتأخرون عن المدرسة.



يساعدك إنشاء روتين صحي للطالب على أن يصبح طالبًا أفضل وأكثر سعادة، فيجب الحد من وقت اللعب واللهو أما شاشات الهاتف والتلفزيون في ليالي المدرسة، وإزالة التكنولوجيا والإنترنت عن المنزل في وقت معين، وتحديد أوقات النوم وضبط المنبهات، وهي أمور يمكن للآباء القيام بها لمساعدة أبنائهم على أن يكونوا أكثر نجاحًا.



2- تحديد وقت للدراسة

يجب أن تساعدي طفلك في تحديد وقت مناسب يوميا للدراسة، فمن الضروري متابعة المذاكرة في المواد يوميا، لكي يكون جاهزا لأداء الاختبارات الشهرية وبعض الأبحاث التي تظهر وجود ارتباط إيجابي قوي بين استذكار الدروس يوميا والإنجاز الأكاديمي العالي.



تأكد من أن ابنك لديه مكان مخصص لتأدية الواجبات المنزلية أو للدراسة دون تشتيت الانتباه، إسأل طفلك عما إذا كان لديه واجبات منزلية أو مواد يريد المساعدة في استذكارها، وساعده في ذلك إن أمكن، عليك المشاركة في تعليم طفلك.



3- تعيين أوقات النوم

يجب التأكد من حصول الطالب على عدد ساعات كاف في اليوم، لتساعديه أن يكون بصحة جيدة وينتبه للمدرس وللطلاب، وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا يحتاجون إلى 9 إلى 12 ساعة من النوم كل ليلة، بينما يحتاج الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 من 8 إلى 10 ساعات في الليلة.



ومع ذلك، فإن حوالي 60% إلى 70% من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية لا يحصلون على هذه الساعات الطويلة، وكثير منهم يكافحون من أجل الاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة في الوقت المحدد، ومن ثم البقاء مستيقظين في الفصل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



ولكن عندما يتأخر الطالب عن المدرسة أو ينام خلال الفصل الدراسي لأنه مرهق أو محروم من النوم، فإنه يفتقد إلى وقت تعليمي ثمين وقد يتأخر عن زملائه في الفصل، حتى المراهقين بحاجة إلى وقت للنوم.



4- ضبط المنبهات

أهم شيء يمكن للوالدين القيام به هو التأكد من وصول أبناءهم إلى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم، فالغياب عن المدرسة يجعل الطالب في مراحل التعلم المتأخرة، وانخفاض مستويات القراءة ومعدلات الغش العالية، وفقًا لوزارة التعليم الأمريكية.



لذلك يجب تحديد مواعيد ساعات المدرسة، والتأكد من إيقاظ ابنك في الوقت المناسب للحافلة، والتأكد من وصوله إلى المدرسة كل يوم في الوقت المحدد، ليس فقط لمتابعة دراستهم، ولكنه يساعدك أيضًا على تجنب العقوبات.



5- تناول وجبة الإفطار

قبل أن يخرج أبناءك إلى المدرسة، تأكد من أنهم يتناولون وجبة الإفطار، فوفقًا للمعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية، تظهر الدراسات بشكل عام أن تناول وجبة الإفطار له تأثير إيجابي على أداء الطلاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذاكرة والاهتمام.