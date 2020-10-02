وسائل إعلام أمريكية: نتيجة فحص كورونا لنائب ترامب جاءت سلبية

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة، بأن نتيجة فحص كورونا لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت سلبية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.