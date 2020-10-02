توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر انخفاض درجة الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 31 و32 درجة في القاهرة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «المصرية»، اليوم الجمعة، أن الشعور بدرجات الحرارة في ساعات النهار، وبخاصة وقت الظهيرة، يأتي بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.



وأشارت إلى فرص سقوط أمطار في مناطق مختلفة من جنوب خلال الفترة الحالية، متوقعة سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشرقية للبلاد، وكذا بعض المناطق من جنوب البلاد.



ولفتت إلى أن الفترة الحالية هي فترة تقلبات جوية سريعة، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية التي يكون مصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.