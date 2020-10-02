تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين 70% خلال أول 8 أشهر من 2020

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن التجارة الثنائية بين كوريا الشمالية والصين تراجعت بنحو 70 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، في ظل تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل حجم التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين إلى 510 ملايين دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بانخفاض حاد مقارنة بـ 71ر1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة الوحدة.

وصدرت كوريا الشمالية ما قيمته 9ر41 مليون دولار من السلع إلى الصين خلال هذه الفترة، بينما استوردت بضائع بقيمة 470 مليون دولار منها.

وشكلت المعاملات مع الصين 4ر95 في المئة من إجمالي تجارة كوريا الشمالية في عام 2019، مقابل 1ر67 في المئة في عام 2007، نتيجة لزيادة العقوبات المتعلقة بالتجارة الدولية على الدولة الشيوعية.

ونقلت "يونهاب" عن النائب البرلماني جون هيه تشيول، من الحزب الديمقراطي الحاكم، والذي أعلن البيانات، إن تراجع التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين قد يكون له علاقة بجهود بيونجيانج المكثفة لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

ومنذ يناير الماضي، شددت كوريا الشمالية سيطرتها على طول الحدود مع الصين، مما قلل بشكل حاد من تدفق المسافرين والشحنات بين البلدين.