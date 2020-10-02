كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 23 ألفا و952 شخصا.

وذكرت قيادة تدابير الحجر الصحي المركزي اليوم الجمعة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه من بين حالات الاصابة الجديدة، كان هنالك 53 حالة لانتقال العدوى محليا و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.

وانخفض عدد المصابين الجدد بحوالي 10 أشخاص، مقارنة بالأمس، ليسجل الرقم أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.

يشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية ارتفع بصورة حادة وصولا إلى حدود 400 حالة في منتصف أغسطس، من ثم انخفض تدريجيا إلى 300 ومن ثم 200 ثم 100.