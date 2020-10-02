أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الجمعة، أنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران من مطار العاصمة الفرنسية باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم غداً السبت.

أوضح محافظ البحر الأحمر أن هاتين الرحلتين تعدان أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران في مصر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، وإجراء تحليل pcr للسياح والوافدين من الخارج غير الحاملين له من بلادهم، مشيراً إلى أنه من المقرر وصول 255 سائحا فرنسيا إلى مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين.