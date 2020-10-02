الحكومة الفنلندية تنجو من تصويت برلماني على حجب الثقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجت حكومة فنلندا من تصويت برلماني على حجب الثقة على خلفية أهدافها الاقتصادية وتلك المتعلقة بالوظائف،حيث صوت النواب بأغلبية 102 مقابل 75 لصالح الحكومة اليوم الجمعة.

وتعد الاقتراحات بحجب الثقة طريقة شائعة في فنلندا لفرض نقاش برلماني بشأن موضوع ما، والسماح لأحزاب المعارضة بأن تتحدى السلطة التنفيذية.

وقدمت أحزاب المعارضة هذه المرة اقتراحا ضد حكومة رئيسة الوزراء سانا مارين بشأن ما وصفته بـ "التخلي عن أهدافها الاقتصادية والمتعلقة بالوظائف" في مشروع موازنة عام 2021 التي يبلغ العجز فيها 11 مليار يورو (13 مليار دولار).

وأجلت الحكومة هدفها لوقف نمو الديون حتى نهاية العقد، من الموعد المستهدف في البداية فيما قبل الجائحة وهو عام 2023.