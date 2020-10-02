ضبط مصنع بمنطقة رمل الإسكندرية ينتج أنواع مختلفة من الشاي بدون ترخيص

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شنت إدارة التجارة الداخلية بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة، اليوم الجمعة، أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة رمل ثانى ينتج أنواع مختلفة من الشاي بدون ترخيص ومقلد الاسم التجاري والعلامة التجارية لأسماء تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية مثل شاي العروسة وليبتون وغيرها.

وضبط ٣٨ جوال شاي خام زنة ١٠٠ كيلو مستورد درجة رابعة، و٧ باكتات شايالوردة بها ١٦٨ عبوة زنة ٤٠ جراما، و١٧٠ باكتة شاي العروسة بها ٤٣٥ عبوة زنة ٢٥٠ جراما، و٥ كراتين شاي ليبتون بها ٢٤٠ عبوة زنة ٢٥٠ جراما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وجار العرض على النيابة العامة.