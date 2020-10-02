 بايدن يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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بايدن يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته من فيروس كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:47 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:47 م

أعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته من فيروس كورونا، وذلك حسبما أو

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.

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