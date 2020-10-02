الرجل المتسبب في احتجاجات هونج كونج يعرض تسليم نفسه لتايوان

قال رجل من هونج كونج، والذي كانت قضية تسليمه المقترحة سببا في إندلاع الاحتجاجات التي استمرت لأشهر خلال العام الماضي، لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، إنه على استعداد لتسليم نفسه للسلطات في تايوان.

ويواجه تشان تونج كاي، 21 عاما، اتهاما بقتل صديقته الحامل، بون هيو وينج، أثناء قيام الزوجان بإجازة في تايوان عام 2018.

وألهمت قضية القتل زعيمة هونج كونج كاري لام بمحاولة إصلاح قوانين تسليم المجرمين في المدينة خلال الربيع، لكن الخطط جاءت بنتائج عكسية.

وأدت التغييرات المقترحة إلى إطلاق أشهر من الاحتجاجات والاضطرابات في هونج كونج، وانتهت بحملة قمع قاسية من قبل السلطات وقانون جديد للأمن القومي فرضته بكين.

وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم تشان إلى تايوان، التي لا تجمعها اتفاقية بهذا الشأن مع هونج كونج ، لكنه فتح أيضا إمكانية تسليم المجرمين إلى الصين.

ونظرا لعدم وجود أدلة كافية في هونج كونج، قضى تشان 29 شهرًا فقط في السجن لاتهامه في جرائم غسيل أموال وسرقة ممتلكات صديقته.

وظهر اليوم الجمعة في وسائل الإعلام في هونج كونج لأول مرة منذ شهور ليعرض تسليم نفسه إلى تايوان، بحسب منصة "اتش كيه 0 1" الاخبارية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الحكومية في تايوان بأن مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، وهو الوكالة الحكومية التي تتعامل مع بكين، قال إن تايوان لم تتلق أي معلومات ذات صلة.

وحثت تايوان حكومة هونج كونج على حل المشكلة قضائيا. وقال المتحدث باسم المجلس تشيو تشوي تشينج إن تايوان مستعدة لتولي مسؤولية القضية.

وقال تشيو إن مفتاح حل القضية يعتمد على تصميم تشان ومسؤولية حكومة هونج كونج.

يشار إلى أنه إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة قتل في تايوان، فقد يواجه تشان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.