سادت حالة من الغضب وبدت علامات الحزن على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعثر فريقه مانشستر يونايتد وتعادله مع إيفرتون بهدف لكل فريق على ملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ7 من البريميرليج.

وشارك رونالدو كبديل في شوط المباراة الثاني بعد أن فضل سولسكاير إراحته وعدم الدفع به منذ البداية للمحافظة عليه من الإجهاد، لكن الرياح أتت بما لم تشتهي به السفن، ليسقط اليونايتد في فخ التعادل ويعجز النجم البرتغالي عن هز الشباك.

والتقطت عدسات الكاميرات علامات الغضب التي بدت على رونالدو وهو يغادر ملعب أولد ترافورد عقب انتهاء المباراة وحاول تاونسند، نجم إيفرتون وصاحب هدف التعادل، مواساته لكن رونالدو بدى حزينا للغاية.