أطلق محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم السبت، إشارة بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات بالترع والمصارف بطول 3 كم على طريق ميرزا بعزبة محسن بنطاق حي المنتزه أول.

وقال المحافظ إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير وتطهير الترع والمصارف، جرى اليوم بدء تنفيذ المبادرة بطول 3 كم بطريق ميرزا بعزبة محسن.

وأضاف أنه يجرى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عزبة محسن بإجمالي تكلفة 108 ملايين جنيه؛ تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مجتمعية لنظافة المنطقة للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التي تمت بعزبة محسن، مؤكداً أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أنه يتم تطوير المنطقة بتلك التكلفة والاستمرار بتواجد تلك المخالفات.

وكلف المحافظ، رئيس حي المنتزة أول بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لحالة الترعة والمصارف والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى، بالإضافة إلى زيادة عدد صناديق القمامة وتوجيه المواطنين بضرورة الالتزام بعدم رمي المخلفات بالترع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، وجميع الجهات المختصة.