عضو بالبنك المركزي الأوروبي: زيادات الأسعار ستكون مؤقتة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إجنازيو فيسكو اليوم السبت إن الزيادات الأخيرة في الأسعار جاءت مدفوعة بتضخم فى أسعارالسلع وعقبات سلاسل الإمداد من المتوقع أن تكون مؤقتة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي في خطاب ألقاه فى إحدى الفعاليات أنه لا دليل في الوقت الحالي على تمرير ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد إلى المستهلكين.

وأوضح أنه يجب كبح زيادة الرواتب نظرا لتسريح عدد كبير من الأشخاص بسبب جائحة كورونا، وهي وجهة نظر تدعم توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم سيتباطأ في 2022 بعد أن يبلغ ذروته في الأشهر المقبلة.

وأضاف فيسكو: "من المتوقع أن تكون الضغوط على أسعار المنتجين مؤقتة ولا تؤدي إلى ارتفاع مستمر في التضخم". ويجب على البنك المركزي الأوروبي "التصرف بحذر في مواجهة الصدمات التي تبدو مؤقتة".