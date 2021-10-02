 ليتوانيا تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مع تزايد إصابات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليتوانيا تعيد فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مع تزايد إصابات كورونا

فيلينوس - د ب أ
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 9:50 ص

قررت ليتوانيا إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وفرضت على المواطنين وحتى من يحملون تصاريح مرور صحية، اعتبارا من يوم الجمعة، ارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم في مبان عامة.

وقامت حكومة فيلينوس بتحديث توصيتها بارتداء الكمامات في المباني العامة من خلال فرض أمر قانوي للقيام بذلك اعتبارا من يوم الجمعة.

كما أصدرت الحكومة توصية للشركات الحكومية والخاصة بتشجيع الموظفين على العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا.

يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ليتوانيا بدرجة كبيرة في الأسابيع الماضية.

في الأيام الـ14 الماضية، بلغ معدل الإصابات في ليتوانيا 700 إصابة لكل 100 ألف شخص، على الرغم من أن 68.3% من السكان تلقوا التطعيم بشكل كامل ضد الفيروس أو تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم به.

 


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