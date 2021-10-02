وزير الري: 150 بحثا علميا تقدموا لأسبوع القاهرة الرابع للمياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أنه من المقرر عقد ست جلسات فنية خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حيث تقدم للأسبوع أكثر من 150 بحثا علميا من عدة دول مقدمة من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذي يضيف زخما علميا للأسبوع ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات، ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".

وقال عبدالعاطي إنه تم اختيار 40 بحثا من خلال اللجنة العلمية للأسبوع، قدمها عدد من العلماء والخبراء في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن فعاليات الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد في اليوم الأول من فعاليات الأسبوع الجلسة الفنية الأولى تحت عنوان "التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي"، وستتضمن مشاركة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، حيث سيتم استعراض آليات وأدوات التعاون فيما يخص المياه الدولية، بالإضافة لاستعراض بحث حول العلاقة بين التغذية والثقافة العامة والصحة وطبيعة التعامل مع الأنهار الدولية.

كما سيتم عقد جلستين فنيتين في اليوم الثاني تحت عنوان "التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية" ، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، فضلا عن عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الاستزراع المائي المتكاملة، كما سيتم عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المياه.

وفي اليوم الثالث، سيتم عقد الجلسة الفنية الرابعة تحت عنوان "المياه والمجتمع" والتي ستناقش عددا من الأبحاث العلمية حول حوكمة المياه من خلال معالجة فجوات البحث والابتكار في المستقبل، وبحث حول الزيادة السكانية وخطة تخفيف الضغط على الشواطئ المصرية.

وخلال اليوم الرابع من الفعاليات، سيتم عقد جلسة فنية تحت عنوان "المياه والتغيرات العالمية"، والتي سيشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في مجالات المياه والتغيرات المناخية، حيث سيتم عرض بحث عن الجفاف الموسمي وتأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وكذلك بحث عن تأثير تغير المناخ على درجة حرارة مياه بحيرة قارون ومعدل البخر بها.

وأثناء فعاليات اليوم الخامس، سيتم عقد جلسة فنية عن "الابتكار في العلوم المائية" من خلال عرض بحث حول إزالة النترات من الماء عن طريق استخدام بذور الشيا، كما سيتم عرض بحث عن النمذجة الهيدروديناميكية لميناء مقترح بنائه على نهر النيل.

كما تتابع السكرتارية الدائمة للأسبوع باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج والتي انتهى التقديم لها في نهاية أغسطس الماضي بمشاركة 29 مشروعا من 11 جامعة، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، والتي تقدم لها 19 باحثا من 12 جامعة، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تقام للعام الرابع على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

على جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن المشاركة بمشروعات وابتكارات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتي شارك فيها الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية بأكثر من 60 بحثا في مجال المياه، وتقام مسابقات مشروع التخرج، والثلاث دقائق، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.