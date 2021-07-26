الرئيس التونسي يبلغ ماكرون بأنه يعتزم إطلاق حوار وطني في البلاد

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم إطلاق حوار وطني لحل الأزمة في تونس.

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن ماكرون تطرق خلال الاتصال الهاتفي مع سعيد للأجندة المؤسساتية التي ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي، مضيفا أن سعيد أكد لماكرون أن الحكومة ستتشكل خلال أيام وأنه ينوي إطلاق حوار وطني في البلاد، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الفرنسي شدد خلال الاتصال، على تمسك فرنسا بحوار وطني يجمع أطيف الشعب التونسي كافة، ويدور حول الإصلاحات المؤسساتية المزمع إجراؤها.

وجدد ماكرون بحسب البيان، دعم بلاده لتونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن تكون تونس قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها بأسرع وقت.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أجرى صباح اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها سعيد عن أسفه للقرار الفرنسي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا.





