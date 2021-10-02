أمرت نيابة حلوان بحبس مالك مقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مالك مقهى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، ومقيم بذات العنوان، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته (هواتف محمولة –كروت فيزا لعدة بنوك – مبلغ مالى – جهاز لاب توب)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المشار إليه مقابل أرباح شهرية، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها بشراء المقهى ملكه وسيارة، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، كما أمكن التوصل إلى 6 من المجنى عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.