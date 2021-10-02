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أول فائز بالتزكية في انتخابات مجلس الشورى القطري.. من هو؟

حسن عبدالله الغانم
حسن عبدالله الغانم
الدوحة - د ب أ
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 1:02 م

دخل المرشح القطري حسن عبدالله الغانم، التاريخ القطري، باعتباره أول مرشح يعلن عن فوزه واختياره لشغل مقعد في أول مجلس شورى منتخب ديمقراطيا.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين عن فوز الغانم بمقعد الدائرة الانتخابية الخامسة بالتزكية؛ لعدم وجود مرشح آخر في مواجهته ليكون أول عضو في المجلس المنتخب.

وينتظر أن يعلن في وقت لاحق ليل اليوم السبت عن نتائج الانتخابات الأولى في قطر، التي انطلقت صباح اليوم لانتخاب 30 من أعضاء مجلس الشورى في 30 دائرة انتخابية في أنحاء قطر.

وينتظر أن يقوم أمير دولة قطر بتعيين 15 عضوا في المجلس البالغ عدد مقاعده 45 مقعدا.

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