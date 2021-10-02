مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار عبوة ناسفة بشمال مالى

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لقي جندي من أصحاب الخوذات الزرقاء المنتمين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لحفظ السلام في مالي (مينوسما) حتفه في شمالي مالي اليوم السبت إثر انفجار عبوة ناسفة.

وقال أوليفييه سلجادو المتحدث باسم مينوسما لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة اليوم السبت عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة في مدينة تيساليت الشمالية.

ولم تتضح جنسية الجنود حتى الآن.

ينشط عدد من الجماعات المسلحة في مالي ودول أخرى بمنطقة الساحل الأفريقي – وهي المنطقة التي تمتد جنوبي الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وأقسم بعض هذه الجماعات يمين الولاء إما لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة الإرهابيين.

وفي الأسبوع الماضي قتل جندي في عملية "برخان" الفرنسية التي شارك فيها ما يصل إلى 5100 جندي في مالي.

ويشارك الجيش الألماني "بوندسفير" حاليا بما مجموعه 1200 جندي في هذه المهمة إضافة إلى مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.

وتعتبر هذه المهمة من أخطر المهام منذ انتهاء مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.

تقود حكومة انتقالية مالي حاليا بعد وقوع انقلابين هناك .