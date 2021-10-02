أكثر من 100 مصنع في ولاية هيرات الأفغانية يوقف عملياته

ذكر مسؤولون في غرفة "الصناعة والمناجم"، أن أكثر من 100 مصنع أوقف عملياته، بسبب التحديات الاقتصادية، خلال الشهرين الماضيين، في ولاية "هيرات" غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.



وأضاف المسؤولون أن التحديات الاقتصادية ونقص المواد الخام وعدم وجود سوق بيع مناسب، هي الأسباب الرئيسية وراء تقليص العمليات في الشركات الصناعية بولاية هيرات.



وذكر مسؤولون محليون في الولاية أنهم رفعوا الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، لطرح سوق جيد للمنتجات المحلية.



وحذر خبراء من أنه إذا لم يتم حل المشكلات التي يواجهها المستثمرون وأصحاب الأعمال على الفور، ستظهر أزمة اقتصادية.



وذكر القطاع الخاص في ولاية "هيرات" أن الحد من الفساد في الجمارك، وضمان أمن مناسب على الطرق السريعة، آثار بارقة أمل جديدة، بين المستثمرين لمواصلة أعمالهم.