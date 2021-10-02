شكّك الإعلامي إبراهيم عيسى، في حديث "خاب قومٌ ولوا أمرهم امرأة".

وقال خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "هل أفلح قومٌ ألمان ولّوا أمرهم ميركل لـ16 عامًا".

وأضاف: "الثقافة العربية السائدة والفهم الديني السلفي السائد في الوطن العربي عندما تلتفت إلى ميركل ستقول إن سيدنا النبي قالنا من أكتر من 1400 سنة إن الجماعة دول مش هيفلحوا علشان ولوا أمرهم امرأة".

وتابع: "هل يمكن أن تصدّق أن يكون سيدنا النبي قال ذلك.. هل تصدق نسبة لكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ألمانيا فاشلة وميركل فاشلة.. كيف سنُطبق ذلك؟."