يوسف سالم المدير المالي والإداري للشركة: طرح سويفل فى بورصة ناسداك ديسمبر المقبل

ــ الانتهاء من تقديم مستندات الطرح.. وترقب الموافقة النهائية لهيئة الرقابة المالية الأمريكية

ــ جذب استثمارات بـ100 مليون دولار من صندوق التحوط الأمريكى الأقصر كابيتال وشركات «شيميرا وأجيليتى وزين»

كشف يوسف سالم المدير المالى والإدارى لشركة سويفل المتخصصة فى توفير حلول النقل الجماعى والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، عن طرح أسهم الشركة فى بورصة ناسداك الأمريكية، منتصف ديسمبر المقبل، موضحا أنه جرى تسليم مستندات الطرح لهيئة الرقابة المالية الأمريكية.

وأوضح سالم فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن سويفل تترقب الحصول على الموافقة النهائية من هيئة الرقابة المالية الأمريكية على الصفقة، نوفمبر القادم، ومن ثم ستنعقد الجمعية العمومية للشركة، وستقر الطرح، منتصف ديسمبر القادم، مشددا على الانتهاء من تقديم جميع المستندات، وكذا اتمام التزامات المستثمرين بضخ 425 مليون دولار عوائد صفقة الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة Queen’s Gambit Growth Capital.

وذكر سالم أن سويفل نجحت فى توفير استثمار خاص بقيمة 100 مليون دولار من شركات، أجيليتى الكويتية المتخصصة فى المخازن العمومية واللوجستيات، وزين القابضة للاتصالات، وصندوق التحوط الأمريكى الأقصر كابيتال جروب إل بى وم، وشيميرا كابيتال الإماراتية المتخصصة فى هيكلة وإدارة الأصول البديلة والأدوات الاستثمارية الجذابة، لافتا إلى أن شركة «كوينز جامبيت جروث كابيتال» جمعت 345 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين.

ومن المتوقع أن تصبح «سويفل» أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار فى الشرق الأوسط يتم إدراجها فى بورصة «ناسداك». وتبلغ قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفّضة بالكامل حوالى 1.5 مليار دولارأمريكى.

ومن المتوقع أن تصبح «سويفل» أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار، كما أنها ستكون الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعى المدعومة تقنيا يتم إدراجها فى أى سوق للأوراق المالية.

من ناحية أخرى، كشف يوسف سالم المدير المالى والإدارى لشركة سويفل عن وجود مفاوضات مع 5 بنوك كبرى، حكومية وخاصة، لإتاحة حلول تقسيط السيارات للسائقين، نهاية العام، بنسبة فائدة سنوية فى حدود 6%، وذلك بعد التعاقد مع بنك ناصر الاجتماعى لإتاحة حلول التقسيط بمقدم 25%، بفائدة سنوية 6,7% لمدة تصل إلى 5 سنوات.