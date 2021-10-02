قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية صدمت وارتبكت بعد انسحاب قواتها وسيطرة حركة طالبان على كابول.

وأكد خان بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أن بعض العناصر في الولايات المتحدة الأمريكية تتهم باكستان بشكل غير عادل لما حدث داخل أفغانستان.

وتابع قائلا "إذا فشلت حركة طالبان الأفغانية فسيكون الشعب الأفغاني هم أكبر الخاسرين ويجب على الحركة أن تبذل قصارى جهدها لرفع المستوى المعيشي والحل للمشاكل التي تواجها الشعب الأفغاني".

وحذر من انه إذا لم يقم المجتمع الدولي بمساعدة الشعب الأفغاني الذي بقي على قيد الحياة على 70% من المساعدات الخارجية فسيكون هناك خطر أكبر من الانهيار والفوضى والأزمات الإنسانية، فستكون باكستان اكثر الدول تضرراً لو حدثت فوضى.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لتعزيز الوحدة الوطنية وخلق استقرار طويل الاجل فى البلاد التى مزقتها الحرب.

وأضاف خان أن أفغانستان تمر من مرحلة تاريخية حالياً إما أن تتحرك نحو الاستقرار بعد الحروب التي طالت أربعة عقود أو أن تسير في اتجاه خاطئ والفوضى والأزمات الإنسانية واللاجئين الضخمة والتي ستؤثر على جميع جيران أفغانستان.