اجتماع «المنتدى الألماني الروسي للتفاهم» في موسكو لاستئناف الحوار

يجتمع مجلس إدارة المنتدى الألماني الروسي للتفاهم في موسكو، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ تعليق حوار بطرسبرج، وهو الأمر الذي أدى إلى تجميد العلاقات بين برلين وموسكو.

يذكر أن حوار بطرسبرج، الذي بدأ قبل 20 عاما بواسطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني آنذاك جيرهارد شرودر، كمنتدى يجمع المنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث وجمعيات المجتمع المدني من البلدين، تم تعليقه في وقت سابق من العام الجاري بعدما منعت روسيا 3 منظمات مجتمع مدني غير حكومية من العمل في روسيا.

ويعد منتدى الحوار الألماني الروسي للتفاهم، منظمة منفصلة غير ربحية مقرها برلين تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويأمل المشاركون الألمان في محادثات موسكو الآن في الحصول على تفسير للحظر الفعلي للمنظمات غير الحكومية. وقال يوخن ساتوف، مبعوث الحكومة الألمانية للمحادثات "يجب أن يكون التعاون أمرا طبيعيا على الرغم من اختلاف المصالح".