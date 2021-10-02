 الصحة: إطلاق تطبيق إلكتروني للكشف عن موقف المواطنين من تلقي لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة: إطلاق تطبيق إلكتروني للكشف عن موقف المواطنين من تلقي لقاح كورونا

منى زيدان
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 4:25 م | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 4:25 م

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لدخول المدارس، حيث تم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code مجانا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية؛ تمهيدا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.


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