ألمانيا تسجل 8517 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8517 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 7211 إصابة.

وسجل المعهد 66 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال 24 ساعة، مقابل 62 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت البلاد أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي، بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت، 64.4 إصابة، مقارنة بـ64.3 إصابة أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام 1.65 مريض حتى أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 15.5 مريض.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و246 ألفا و136 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 93 ألفا و777 وفاة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و18 ألفا و500 شخص.