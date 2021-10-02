سويفل تتفاوض مع بنوك حكومية وخاصة لإتاحة تقسيط السيارات للكباتن بفائدة سنوية 6% نهاية العام

تحقيق 65 مليون رحلة بمختلف الأسواق منها 30 مليون بالسوق المصرية

ــ 100 ألف حجز يوميا للرحلات فى مصر بمتوسط 10 آلاف رحلة

ــ التفاوض مع شركات تكنولوجيا مالية لإتاحة حلول الدفع الفورى لمستحقات الكباتن العام المقبل

ــ إتاحة مركبات احتياطية وزيادة عدد موظفى خدمة العملاء إلى 300 موظف لمواكبة حجم النمو المتزايد



كشف يوسف سالم المدير المالى والإدارى لشركة سويفل المتخصصة فى توفير حلول النقل الجماعى والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا لـ«مال وأعمال ــ الشروق» عن وجود مفاوضات مع 5 بنوك كبرى، حكومية وخاصة، لإتاحة حلول تقسيط السيارات للسائقين، نهاية العام، بنسبة فائدة سنوية فى حدود 6%، وذلك بعد التعاقد مع بنك ناصر الاجتماعى لإتاحة حلول التقسيط بمقدم 25%، بفائدة سنوية 6,7% لمدة تصل إلى 5 سنوات.



وحسب سالم تعتزم سويفل فى الفترة المقبلة إطلاق خدمة الحافلات المخصصة لنقل السيدات فقط، مشيرًا إلى أن الخدمة أطلقت فى باكستان، ومتوقف إطلاقها فى السوق المصرية على رغبة الكابتن السيدات.



ومن المتوقع أن تصبح «سويفل» أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار كما أنها ستكون، الشركة الوحيدة القائمة على حلول النقل الجماعى المدعومة تقنيا يتم إدراجها فى أى سوق للأوراق المالية.



وأوضح المدير المالى والإدارى لشركة سويفل، أن الشركة تضم حاليا فى السوق المصرية قرابة 10 سائقات، ومن المستهدف زيادتهن بنهاية العام إلى 30 سائقة، فى إطار مساعى تمكين المرأة ومساواتها بالرجال، موضحا أن 51% من قاعدة عملاء سويفل فى مصر من الطلاب من الإناث.



وذكر سالم أن سويفل قامت بعدد 65 مليون عملية حجز بمختلف الأسواق، منها 30 مليون بالسوق المصرية، موضحا أن عدد الحجوزات اليومى بمصر وصل إلى 100 ألف، بمتوسط عدد رحلات يبلغ 10 آلاف رحلة، بنسبة إشغالات تصل إلى 80%، بعدد سائقين تخطى 4000 آلاف سائق.



وأوضح سالم أن 60% من مستخدمى منصة سويفل فى مصر، هم الموظفون، و30% للطلاب، و10% رحلات متنوعة، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مع شركات كبرى للقيام بعمليات توصيل موظفيها، أبرزها، بنك الإمارات الوطنى، واتصالات مصر، والبنك العربى، وسامسونج، وبنك الكويت الوطنى، والشرقية للدخان، فضلا عن طلاب الجامعة الأمريكية.



وكشف المدير المالى والإدارى لشركة سويفل، عن وجود مفاوضات حالية مع شركات تكنولوجيا مالية، لاستحداث خدمات جديدة لاسيما للكباتن مطلع العام المقبل، فى مقدمتها محاسبة السائقين بشكل يومى بدلا من أسبوعى، منوها إلى أن الشركات ستتولى تسديد المبالغ وتحمل المخاطر المتمثلة فى دفع «المكافآت والبونص» بشكل دورى ويومى بدلا من النظام الحالى لسويفل بدفعها أسبوعيا.



وشدد سالم على أن الشركة تهدف من وراء الخدمات المالية الجديدة، لتحقيق أكبر استفادة واستقرار مادى للسائقين، لاسيما فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جراء تأثر المجتمعات بجائحة فيروس كورونا المستجد.