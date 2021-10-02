القبض على متهمين بترويج الهيروين والشابو في أسيوط

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قوات الأمن المركز بمحافظة أسيوط، الجمعة، من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد الضبع، رئيس منطقة مكافحة المخدرات بوسط الصعيد، تفيد بوجود تشكيل عصابي من تجار المخدرات بمنطقة العصارة التابعة لمركز الفتح بأسيوط، يتزعمه "أحد أباطرة الكيف" بتوزيع كمية من المخدرات على تجار التجزئة.

وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة العميد محمد الضبع رئيس منطقة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي تحت إشراف اللواء دكتور عمر السويفي مدير امن أسيوط واللواء هشام الزغبي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وتمكن فريق البحث عقب تقنين الإجراءات ومراقبة تحركات المتهمين من القبض على "حمادة .ع. ا" 28سنة، و"عماد. ح" ومقيمين بالعصارة مركز الفتح، بحوزتهم كيلوجرام شابو، ١٠٠جرام هيروين، ٧٥٠ جنيه، ميزان، ٣ هاتف، دراجة نارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا المتهمان بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.