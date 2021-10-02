ماليزيا تسجل 10915 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 10915 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 حتى ظهر اليوم السبت، بانخفاض طفيف عن حصيلة الأمس البالغة 11889 حالة، حسبما أفادت صحيفة نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وقال نور هشام عبد الله المدير العام للشئون الصحية بوزارة الصحة، إن هذا يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 2268499 منذ أن ضربت الجائحة البلاد العام الماضي.

ومازالت ساراواك الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات بـ 2121 حالة، تليها سيلانجور بـ 1386 حالة ثم كيلانتان بـ1288 حالة.

وأفاد نور هشام عبد الله بأن "ولاية جوهور سجلت 1124 حالة، وسجلت ولاية بيراك 862 حالة، وسجلت ولاية ترجكانو 818 حالة، وسجلت ولاية صباح 784 حالة، وسجلت ولاية بينانج 768 حالة، وسجلت ولاية قدح 574 حالة، وسجلت ولاية وباهانج 504 حالات، وسجلت ولاية ملقا 216 حالة، وسجلت وولاية نيجري سمبيلان 211 حالة".