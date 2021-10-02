وزير الصحة البريطانى: على العاملين في دور الرعاية التطعيم أو البحث عن وظيفة أخرى

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن العاملين في دور الرعاية الذين ليس لديه الاستعداد لتلقي لقاح مضاد لكوفيد -19 يجب عليهم "الخروج والبحث عن وظيفة أخرى".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن جاويد رفض المناشدات من مقدمي الرعاية بـ"وقف" تنفيذ الشرط القانوني بأنه يجب على العاملين في إنجلترا تلقي تلقيحا كاملا، وسط تحذيرات من أن بعض دور الرعاية لن تتمكن من القيام بمهامها والتأقلم في حال إرغام العاملين على المغادرة .

وحثت نادرة احمد، رئيسة رابطة الرعاية الوطنية، الحكومة على تأجيل الموعد النهائي وهو الـ 11 نوفمبر المحدد للعاملين للحصول على جرعتي اللقاح، قائلة إنه سوف يكون له أثر سلبي على جهاز الصحة الوطني في حال اضطرت دور الرعاية لخفض عدد المقيمين.

وقال جاويد لبرنامج "توداي" الذي تبثه محطة "بي بي سي راديو 4 " الإذاعية إنه إذا ما أردتم العمل في دار رعاية فأنتم تعملون مع أكثر الفئات أولى بالرعاية في بلادنا وإذا ما كنتم تشعرون بالضيق جراء التوجه لتلقي التطعيم، فأخرجوا واذهبوا لوظيفة أخرى".

وذكرت وكالة بلومبرج للانباء اليوم السبت أن المملكة المتحدة شهدت أكثر من 137000 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى يسبب مرض كوفيد – 19 ،وهو العدد الأكبر للوفيات بين دول أوروبا الغربية.

واجتاح الفيروس دور الرعاية ،وانتشر بين الأشخاص من كبار السن وفى كثير من الأحيان بين السكان الأكثر عرضة للمخاطر الطبية وذلك فى بداية الجائحة .

وقامت الحكومة بتخفيف قيود كوفيد – 19 فى الأشهر الأخيرة ، معتمدة فى ذلك على أحد أكثر برامج اللقاحات نجاحًا في العالم

للحد من تأثير الفيروس.

ومع ذلك ، أدى انتشار سلالة دلتا إلى الإصابة بالعدوى من جديد ، مع ارتفاع حالات الإصابة خاصة بين فئات السكان الأكثر ضعفا .