وزير العدل: ادعاءات بعض منظمات حقوق الإنسان كلام مغرض

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة يوم تاريخي وحدث غير مسبوق، لافتًا إلى أن الدكتورة عائشة راتب، أول من تقدمت بطلب للتعيين في الأربعينيات وقوبل بالرفض.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة استكمال للحقوق الدستورية لمصر، مؤكدًا أنها تسير بخطى ثابتة في هذا المجال دون تأخير.

وأشار إلى أن مصر تشهد طفرات في مجال حقوق الإنسان، مجيبًا على ادعاءات المنظمات الحقوقية: «بعض المنظمات لها أجندة ومهما تفعل لن يعجبها أحكامك، كيف تحكم على حكم أنه صحيح أو غير صحيح وأنت لم تطلع على أوراق القضية أو الأسباب الخاصة بها؟».

ووصف وزير العدل ادعاءات بعض منظمات حقوق الإنسان بأنها «كلام هوا ومغرض وأجندة»، مؤكدًا أن القانون يفتح الباب أمام الطعن واطلاع القضاة الآخرين على القضية.