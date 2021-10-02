تايلاند تسجل 11 ألفا و375 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم السبت، تسجيل أقل من مئة حالة وفاة جديدة في البلاد، بسبب فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ 26 يوليو الماضي، لكن حالات الإصابة الجديدة، في الساعات الـ24 الماضية، مازالت مرتفعة.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن السلطات الصحية قولها إنه تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة و11 ألفا و375 حالة إصابة جديدة، 11 ألفا و191 بين السكان و184 بين نزلاء السجون.



وخرج أمس الجمعة 13 ألفا و127 مريضا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.



ومنذ الأول من أبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة، عالجت البلاد مليونا و597 ألفا و741 مريضا، تعافى منهم مليون و468 ألفا و847 .



ومنذ الجائحة، أوائل العام الماضي، أصيب مليون و626 ألفا و604، بينما تعافى مليون و496 ألفا و273 مريضا بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 16 ألفا و937 حالة.