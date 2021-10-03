الإليزيه: الرئيس قيس سعيد تعهد بإطلاق حوار وطني في تونس

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قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم السبت إن الرئيس قيس سعيد تعهد بإطلاق حوار وطني في تونس خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن الرئيس الفرنسي أعلن أنه يتابع باهتمام بالغ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في تونس. كما أثار ماكرون مسألة أجندة الإصلاحات المنتظرة من الشعب التونسي والمجتمع الدولي.

وتثير التحولات السياسية في تونس قلق شركائها في الاتحاد الأوروبي بعد أن علق الرئيس سعيد معظم مواد الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم وشرع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية ستشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون أعرب عن تمسكه بترتيب حوار يجمع كل مكونات الشعب التونسي حول إصلاح المؤسسات.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحكومة ستكون جاهزة خلال أيام، وإنه سيجري إطلاق حوار وطني في أعقاب ذلك، وفق ما ذكره البيان.

ويتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بين يديه. ويقول سعيد إنه استخدم الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.

وتشهد شوارع العاصمة في تونس مظاهرات أسبوعية معارضة ومؤيدة للرئيس سعيد.