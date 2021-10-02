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أعلنت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في دولة الإمارات، تحطم طائرة إسعاف، ما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها.

ونشرت شرطة أبوظبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أسماء الأربعة الذين لقوا حتفهم وهو مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، وملازم طيار ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني شاهد فاروق غلام، وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.

وذكر بيان للشرطة: "تتقدم القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".