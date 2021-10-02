وجه السلطان العماني هيثم بن طارق، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين، جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة برئاسة الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، تم خلال الاجتماع الوقوف على توصيات اللجان الفرعية للجنة الوطنية؛ لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات، وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع الحالة المدارية وتأثيراتها المتوقعة.

وشهد الاجتماع استعراض جاهزية الجهود التي قامت بها قطاعات المنظومة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة آثار الحالة المدارية وما اُتخذ من إجراءات للتقليل من المخاطر المحتملة والمحافظة على السلامة العامة والحد من الخسائر المادية.

وحذرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم السبت، من اشتداد الإعصار المداري «شاهين»، خلال توجهه نحو سواحل السلطنة، محذرة من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضان أودية.