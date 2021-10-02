الفيفا يفتح تحقيقات بشأن إدعاءات التحرش الجنسي بالدوري الأمريكي للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح تحقيقات بشأن إدعاءات بتعرض لاعبات في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، للتحرش والإساءات الجنسية.

وكان نادي نورث كارولينا كوريج، المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، قد أعلن إقالة المدرب بول ريلي إثر ادعاءات بالتحرش الجنسي.

وذكر الفيفا في بيان أصدره مساء الجمعة :"الفيفا يشعر بقلق شديد إزاء حالات البلاغ التي تقدمت بها عدة لاعبات مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف :"نظرا لحساسية وخطورة ادعاءات اللاعبات، يمكننا إعلان أن الجهات القضائية في الفيفا تنظر الأمر بنشاط وقد فتحت تحقيقا أوليا."

وأضاف الفيفا :"في هذا الإطار، سيتواصل الفيفا مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ورابطة الدوري، للحصول على مزيد من المعلومات حول مختلف المخاوف المتعلقة بالحماية وإدعاءات الإنتهاكات التي أثيرت مؤخرا".

وتابع الفيفا في بيانه :"عندما يتعلق الأمر بسوء السلوك في كرة القدم، نود أن نكرر أن موقف الفيفا واضح في الصدد ومفاده أن أي شخص يُدان بسوء السلوك والإساءة في كرة القدم سيجرى تقديمه إلى العدالة ومعاقبته وإقصاءه من اللعبة.

كانت اللاعبتان السابقتان سينيد فارلي ومانا شيم، قد أدليتا بتصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" بشأن تجاربهما المزعومة مع التحرش من جانب ريلي. الذي أقيل من تدريب نورث كارولينا كوريج.

وذكر النادي في بيان :"كوريج يدعم اللاعبات اللاتي أقدمن (على التحدث)، ونشيد بمشاركة قصصهن بشجاعة."

وأضاف :"نادي نورث كارولينا لكرة القدم يشهد تكاتفا في الالتزام بتوفير بيئة آمنة وإيجابية ومحترمة، ليس فقط في نادينا وإنما في الدوري وفي رياضتنا الرائعة."

ومن ناحيته، نفى المدرب الإنجليزي ريلي كل الادعاءات في وقت سابق قائلا إنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وقالت ليزا بيرد مفوضة دوري كرة القدم الأمريكي للسيدات إن تحقيقات قد بدأت بهذا الشأن.