أكدت وزارة الصحة، أنه جار الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ عددهم حوالي 3.2 مليون مواطن، كما تعمل الوزارة على الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليون مواطن على أن يتم الانتهاء من التطعيم خلال الأيام المقبلة.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.

وفي سياق متصل، استقبلت الوزارة ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة خلال الأيام الماضية منها فايزر واسترازنيكا وسينوفارم وسينوفاك، الي جانب تصنيع ملايين الجرعات من لقاح سينوفاك محلي الصنع أسبوعيا، كما سيتم استقبال ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة خلال الشهر الجاري.