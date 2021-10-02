مجلس النواب البولندي يمرر مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة نظام الضرائب

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مرر مجلس النواب البولندي (سيم)، مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة لنظام الضرائب وهو جزء رئيس لخطة حكومية أكبر لمساعدة أكبر اقتصاد بشرق الاتحاد الأوروبي على الخروج من أزمة كوفيد.

وقالت الحكومة إن نحو 90% من دافعي الضرائب سوف يستفيدون من إعادة الهيكلة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولكن جماعات الضغط الخاصة بالأعمال التجارية والمعارضة انتقدوا الخطة قائلين إنها تفتقر إلى الشفافية وجرى إعداداها على عجالة.

وقالوا إن الحوافز الجديدة يرافقها عبء ضريبي إضافي بما في ذلك زيادة في مدفوعات تأمين الرعاية الصحية التي لن تعود معفاة من الضرائب.

وصوت 235 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل اعتراض 217 وامتناع نائبيين. ويظهر ذلك أنه رغم خسارة الحكومة الأغلبية في أغسطس الماضي، فلايزال يمكنها الدفع بتشريع رئيسي بمساعدة المستقلين والتشكيلات الأصغر.

ويضم مجلس النواب 460 عضوا.

وجرى التصويت على مشروع القانون أمس الجمعة وتم إرساله لمجلس الشيوخ للموافقة عليه.