الكويت تسجل حالة وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411 ألفا و 731، في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2451.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 9 حالات تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 42 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408 آلاف و 643 حالة.