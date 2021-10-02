حزب اليسار الألماني يجري مشاورات لبحث الإخفاق في الانتخابات

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بعد أسبوع من الهزيمة القاسية التي مني بها حزب اليسار في الانتخابات العامة بألمانيا بدأت قيادة الحزب في دراسة عواقبها.

والتقى أعضاء قيادة الحزب اليوم السبت في اجتماع تشاوري يستمر يومين.

وقالت الرئيستان المشاركتان للحزب، جانين ويسلر وسوزان هينيج-فيلسوف إنه في البداية جرت مناقشات جادة للغاية وواضحة ومدروسة.

ووصفت فيسلر نتيجة الانتخابات بأنها كارثة.

التقى أعضاء قيادة الحزب البالغ عددهم 44 عضوا تنفيذيا في أحد الفنادق ببرلين للمرة الأولى منذ انتخابهم عبر الإنترنت نهاية شباط / فبراير الماضي.

تراجعت شعبية حزب اليسار في الانتخابات العامة من 2ر9 % إلى 9ر4% ، ولم ينجح الحزب في تخطي عتبة الخمسة بالمئة إلا بفضل ثلاث تفويضات مباشرة حصل عليها الحزب.

تقلصت كتلة الحزب البرلمانية من 69 نائبا إلى 39 نائبا بسبب ضعف النتيجة الانتخابية، ومنذ ليلة الانتخابات كان هناك نقاش مثير للجدل داخل الحزب حول أسباب ذلك.

وقالت قيادة الحزب إن هناك أكثر من ألف عضو جديد التحقوا بالحزب خلال الأسبوع الماضي ما يمثل بصيص أمل لليسار على حد قولها.