قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتزم عقد اجتماع مع مسئولين من 30 دولة خلال شهر أكتوبر الجاري؛ في مسعى لتنسيق الجهود للقضاء على عصابات القرصنة الإلكترونية ولاسيما تلك المعروفة بـ"الفدية".

وأضاف بايدن، حسب بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إن بلاده ستجمع ممثلي الدول لتعجيل التعاون في مكافحة الجرائمة الإلكترونية وتحسين التعاون فيما بين هيئات إنفاذ القوانين ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والتعاون الدبلوماسي المرتبط بهذه القضايا.

وأشار إلى أن هناك مشاركة وثيقة مع دول مختلفة حول العالم بشأن هذه المسائل، من بينها مجموعة دول السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مؤكدا التزام إدارته بحشد كامل إمكانات بلاده للقضاء على تلك الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.