الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم جهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب

أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعم جهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب وتحسين النظم الصحية وتقوية المؤسسات الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن واشنطن تقدر أيضا جهود نيجيريا في قضايا تشمل السلام والأمن الإفريقي ومواجهة فيروس "كورونا".. مضيفا أن بلاده تثمن مساعي نيجيريا الرامية إلى إعادة بناء اقتصاد أكثر شمولية وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وفتح المجال أمام مستقبل للطاقة النظيفة.

وأوضح أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ونيجيريا تستند إلى الالتزام المشترك بالديمقراطية والتنوع والروح المشتركة لريادة الأعمال.. معربا عن تطلعات بلاده لتوسيع علاقاتها مع نيجيريا خلال العام المقبل وتعزيز المصالح المشتركة.

وتابع بلينكن قائلا "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أتقدم بأطيب التمنيات لشعب نيجيريا بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلاله".