قال المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن جهودًا لا تزال مطلوبة للتقريب بين مجلسي النواب الليبي والدولة.

وأضاف نورلاند - في بيان صحفي صادر، اليوم السبت، أذاعه تلفزيون (الوسط) الليبي - "نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه أجرى لقاءات مع المشاركين في مشاورات الرباط بشكل منفصل، وأردف: إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا؛ فيجب أن تمضي العملية قدمًا الآن حتى يمكن بدء تسجيل المرشحين والجوانب الأخرى للتنفيذ.