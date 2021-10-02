يقوم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لفرنسا، خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري؛ لرئاسة اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وللاحتفال بالذكرى الستين للمنظمة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، في بيان، إن الوفد الأمريكي المشارك سيضم كلا من جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص بالمناخ والممثل التجاري ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ونائب وزير الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

ونوه إلى أن الاجتماع الوزاري ينطلق تحت شعار "قيم مشتركة وبناء مستقبل أخضر للجميع" ويستهدف العمل على التصدي للأزمة المناخية ودعم تنمية البنية التحتية وبناء مستقبل أكثر عدلا وشمولية ضمن أولويات أخرى للولايات المتحدة.

وتابع المتحدث أن الوزير بلينكن سوف يلتقي كذلك بالمسئولين الفرنسيين؛ لمواصلة المناقشات حول تعزيز الروابط الحيوية بين مع فرنسا فيما يخص طائفة من القضايا من بينها أمن المحيطين الهادئ والهندي وأزمة المناخي والتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وأوضح برايس أن الوزير سيتوجه بعد ذلك لزيارة المكسيك فيما بين 7 و8 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في رئاسة الوفد الأمريكي للحوار الأمني رفيع المستوى بين البلدين، وستتركز المناقشات على تعزيز العلاقات القوية مع المكسيك والبناء على نتائج المباحثات التي جرت بين الحكومتين على مدى الشهور الماضية.