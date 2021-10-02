أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 679 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين - أنه تم تسجيل 1773 حالة تعاف لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.. مشيرة إلى أن هناك 66 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 179 مصابًا.

أما على مستوي تلقي اللقاح المضاد لكورونا، فأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى تقديم 42 ألفا و884 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة 20 مليونا و164 ألفا و365 جرعة، موضحة أن معدل توزيع اللقاح 203.88 جرعة لكل 100 شخص.