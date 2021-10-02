دياب يطرح أغنية «حكاية ما تتنسيش» احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

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طرح الفنان دياب أمس الجمعة أغنية جديدة بعنوان "حكاية ما تتنسيش"، تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، و ألحان آدهم دهيمة، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإشراف طارق أبو السعود.

يذكر أن دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "ياساتر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما تعاقد دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو" والذي يعد واحد من أقوي الأفلام التي ستشهدها السينما خلال الفترة المقبلة حيث يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.