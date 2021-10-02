فريال أشرف تتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه وتضمن ميدالية مصرية

تأهلت اللاعبة فريال أشرف إلى الدور النهائي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بعدما فازت على الروسية فيكتوريا إساييفا ضمن منافسات وزن 68 كجم؛ لتتأهل للدور النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وكانت فريال قد بدأت مشوارها في البطولة، بالفوز على بطلة بيلاروسيا في الدور الثاني، ثم الفوز على بطلة البرازيل في الدور الثالث، قبل أن تهزم بطلة روسيا في وتتأهل للدور النهائي.

ومن المقرر أن تواجه فريال أشرف في الدور النهائي، الإيطالية سيلفيا سيميرارو غداً الأحد.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركه في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 17 لاعب ولاعبة هم، كريم أبو عيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال والدكتورأحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي وتامر حلمى إداري،كما تضم البعثة كلاً من الحكمين الدوليين فتوح علي عباس و عصمت زكي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة وحصد العديد من الميداليات في مختلف الأوزان كما هو معتاد دائماً من أبطال مصر في الكاراتيه.

يذكر أن الكاراتيه المصري كان قد حقق إنجازاً كبيراً في أول مشاركة أولمبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو، حيث نجحت فريال أشرف في الفوز بالميدالية الذهبية، كما حصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية.