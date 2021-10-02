تواصل إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في سجون إسرائيل

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن 7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون إسرائيل رفضا لاعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان صحفي، أن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هو كايد الفسفوس المضرب منذ 80 يوما ويعاني من تدهور خطير في حالته الصحية.

وأفاد البيان بأن الأسرى المضربين "يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة، جراء ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع".

وحذر البيان من وفاة أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام "جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون إسرائيل".

وبحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى على خلفية الاعتقال الإداري بلغ نحو 520 أسيرا وذلك من إجمالي نحو 4000 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.