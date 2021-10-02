مرشح تحالف ميركل للمستشارية يستعد لمحادثات تشكيل الحكومة مع الخضر والليبراليين

التقى مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، مع كبار ساسة التحالف للإعداد للمحادثات المقررة مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

وعقد رئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي اجتماعه مع فريق المحادثات الاستكشافية في مقر الحزب الرئيسي في برلين اليوم السبت.

وذكر الحزب المسيحي أنه تم الاتفاق على التزام السرية، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن مواقف بعد اللقاء، وقد دخل لاشيت والمشاركون في الاجتماع إلى مقر الحزب دون الإدلاء بأي تعليقات.

ويخوض التحالف المسيحي محادثاته الاستكشافية المقررة، مع الخضر والليبراليين بفريق تفاوض يضم عشرة أعضاء على رأسهم لاشيت وأمين عام التحالف باول تسيمياك.

وسيعقد مفاوضو التحالف مساء غد الأحد اجتماعا مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي الحر للتشاور حول المفاوضات الرسمية لتشكيل ائتلاف ثلاثي يجمع بين المسيحيين والخضر والليبراليين، وسيسبق هذا الاجتماع مشاورات أولية مشتركة بين طرفي التحالف المسيحي (حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) بعد ظهر غد.

تجدر الإشارة إلى أن الخضر يطمحون إلى تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين والليبراليين، لكنهم لا يستبعدون تشكيل ائتلاف مع المسيحيين والليبراليين.