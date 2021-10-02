حريق كبير في هندوراس يؤدي إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص

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أصيب عدة أشخاص ودمرت عشرات المنازل في حريق كبير في جزيرة جوانايا قبالة هندوراس.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن شخصين على الأقل أصيبوا بحروق واستنشق آخرون الدخان بكثافة.

ونقلت صحيفة "لا برينسا" الهندوراسية عن ميريا جيلين نائبة عمدة جوانايا قولها: "الحريق كبير ووصل بالفعل إلى نصف منطقة إل كايو، ولا يمكننا إيقافه، إنه لا يمكن السيطرة عليه".

وتقع جوانايا على بعد حوالي 70 كيلومترا من هندوراس التي تقع في أمريكا الوسطى في منطقة البحر الكاريبي.

تنتمي العديد من الجزر البحرية الصغيرة إلى جوانايا – ومن هذه الجزر جزيرة إل كايو.

ويعيش في هذه الجزيرة معظم السكان البالغ عددهم خمسة آلاف نسمة، ويوجد فيها مركز صحي ومجلس للمدينة وعدد من البنوك والمتاجر.

وبسبب قرب موقع الحريق من محطات وقود ثارت مخاوف من حدوث انفجارات.

ووفقا لصحيفة "الهيرالدو" الهندوراسية فر السكان في قوارب لإنقاذ أنفسهم من الحريق.

وقالت السلطات إن 400 شخص نقلوا إلى أماكن آمنة بعيدا عن موقع الحريق.

ولا يوجد في جزيرة إل كايو التي توصف بأنها كالفردوس مقر للإطفاء ويطلق عليها "بندقية هندوراس" بسبب طرقها المائية التي تشبه طرق مدينة البندقية (فينيسيا) الإيطالية، ولذا طلبت السلطات العون من جزيرة رواتان المجاورة.

وقال سلاح الجو في تغريدة له إن أفرادا من القوات الجوية والبحرية في هندوراس شاركوا في إنقاذ ورعاية السكان.

ونقل عن نائبة العمدة جيلين قولها: "في الوقت الحالي نحتاج إلى المساعدة في كل شيء: الطعام والملابس والمياه وزجاجات الأكسجين".

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق الذي بدأ وفقا للمعلومات الأولية في ساعات الصباح الباكر والتي يمكن مشاهدة صور درامية له على وسائل التواصل الاجتماعي.